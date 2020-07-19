SON DAKİKA! Burak Yılmaz, Fenerbahçe derbisinde sahada!

Fenerbahçe derbisi öncesi Beşiktaş'ta son dakika Burak Yılmaz gelişmesi. Yeni Malatyaspor karşılaşmasında riske edilmeyen Burak Yılmaz, Fenerbahçe maçında formasına kavuşacak.

19 Temmuz 2020, Pazar 06:58 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA! Burak Yılmaz, Fenerbahçe derbisinde sahada!

Kasımpaşa maçında sağ arka baldırında ağrı hissettiği için oyundan alınan ve Yeni Malatyaspor karşılaşmasında riske edilmeyen Burak Yılmaz, bu akşam formasına geri dönecek. Hafta başında yapılan 2 idmanda bireysel olarak çalışan Burak Yılmaz, önceki gün ve dünkü antrenmanda takımla beraberdi. Başarılı futbolcu, derbide gollerine devam edip dev maçta takımına katkı vermeyi amaçlıyor.

Ligde oynadığı 24 maçta 13 kez fileleri havalandıran Burak, Fenerbahçe karşısına bu sezon kendisi adına bir ilki gerçekleştirmek için çıkacak. Derbi karşılaşmalarında bu sezon golü bulunmayan 35 yaşındaki yıldız, bu şanssızlığını 2019-20 sezonunun son derbisinde kırmayı hedefliyor.

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