SON DAKİKA! Burak Yılmaz, Beşiktaş Yönetimi ile görüşecek

Beşiktaş'ta son dakika Burak Yılmaz gelişmesi... Kaptan Burak Yılmaz, Gençlerbirliği maçı öncesinde yönetimle görüşecek, pandemi sürecinde alamadığı maaşıyla ilgili ödeme planı isteyecek.

21 Temmuz 2020, Salı 08:12 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA! Burak Yılmaz, Beşiktaş Yönetimi ile görüşecek

Koronavirüs salgını döneminde yönetime hiçbir zorluk çıkartmayan hatta Eylül'den bu yana, "Ben önemli değilim. Takım arkadaşlarım ödeme alsın, ben daha sonra alırım" diyerek büyük bir fedakârlığa imza atan Burak Yılmaz, yönetimin önerdiği indirim talebine de olumlu yanıt vermişti. Sezonun son haftasına girilirken, 35 yaşındaki futbolcunun da haklarını arayacağı öğrenildi.

Sergen Yalçın'dan tam destek

Kaptanın hafta sonu oynanacak Gençlerbirliği maçı öncesinde yönetimle bir araya geleceği ve ödeme planı isteyeceği belirtildi. Ruiz ve Karius'un bu sebepten ayrıldığını gündeme taşıyacak olan Burak'ın, bu konuda teknik direktör Sergen Yalçın'dan da destek aldığı gelen haberler arasında.

Orhan Yıldırım

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