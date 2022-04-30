Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Olağanüstü Divan Kurulu'na katılmama nedenini açıkladı.

Burak Elmas, 'Divan başkanımız dün kendi riyaseti ile ertesi gün için bir olağanüstü divan toplantısı organize etmeye karar verdi ve bize bildirdi. Biz toplantının gerek duyurulması gerekse organizasyonu için tüm gerekenleri yaptık. Fakat alel acele ve bugüne kadar yürütmüş olduğumuz ilişkinin dışına çıkarak böyle bir olağanüstü toplantı yapılmasını doğru bulmuyoruz. Divan Kurulumuzun bu kararı alma hakkı olduğu kadar, bu kadar kısa zaman içerisinde istişare yapmadan organize edilen bir toplantıya katılmama kararı da bizim hakkımızdır. Bu toplantıyı daha doğru şekilde organize etmeyi tercih edebilirlerdi. Bugüne kadar yapılan her toplantıya bizzat katıldım' dedi.