SON DAKİKA! Bundesliga'da şampiyon Bayern Münih!

Bundesliga'nın 32. haftasında Werder Bremen'i deplasmanda Robert Lewandowski'nin golüyle 1-0 mağlup eden Bayern Münih, üst üste 8., toplamda ise 30. şampiyonluğuna ulaştı.

16 Haziran 2020, Salı 23:29 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA! Bundesliga'da şampiyon Bayern Münih!

Bundesliga’nın 32. haftasında lider Bayern Münih deplasmanda Werder Bremen’e konuk oldu. Weser Stadyumu’nda oynanan mücadelede konuk ekip 43. dakikada Polonyalı yıldızı Robert Lewandowski’nin attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında ise gol sesi çıkmadı ve Bayern Münih, sahadan 1-0 galip ayrıldı.Bavyera temsilcisi, bu skorla ligin bitimine 2 hafta kala üst üste 8., toplamda 30. şampiyonluğunu ilan etti.

Öte yandan Bayern Münih’ten Alphonse Davies, karşılaşmanın 79’uncu dakikasında ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.


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