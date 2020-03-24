Son dakika | Almanya'da bugün yapılan toplantının ardından Bundesliga'da maçların ertelenme tarihi 30 Nisan tarihine uzatıldı. Tüm dünyada yaşanan corona virüsü salgını nedeniyle Bundesliga'da maçlar önce 2 Nisan'a kadar ertelenmişti.

Almanya Kulüpler Birliği (DFL), Başkanlık Kurulu, corona virüsü sebebiyle ilk etapta 2 Nisan'a kadar askıya alınan 1. ve 2. futbol liglerinin 30 Nisan'a kadar ertelenmesini tavsiye edeceğini bildirdi. DFL tarafından yapılan açıklamada, 31 Mart'ta düzenlenecek üyeler toplantısına hazırlık yapma adına bugün video konferans yoluyla bir görüşme yapıldığı, burada da salgına karşı bütün senaryoların ele alındığı belirtildi. Bunların da hafta içinde geliştirilerek üyeler toplantısında gündeme geleceği ve 1. ve 2. futbol liglerinin 30 Nisan'a kadar askıya alınması önerisinde bulunulacağı aktarıldı.