Son dakika gelişmesi. Tüm dünyayı etkisi altına alan coronavirüs nedeniyle durma noktasına gelen Avrupa futbolu yeniden harekete geçiyor. UEFA ile koordineli hareket eden üye ülkeler tek tek lig takvimlerini belirliyor. Almanya Kulüpler Birliği (DFL) Başkanı Christian Seifert, Bundesliga ve Bundesliga II'de dokuz hafta kaldığını hatırlatarak, ligleri mayıs ayı başında başlatarak haziran sonunda bitirmeyi planladıklarını söylemişti.

Bild'in okurlarına son dakika olarak aktardığı habere göre liglerin 9 Mayıs tarihinde başlaması planlanıyor. Alman politikacı Markus Soder, alınacak sıkı önlemler ve bazı koşulların oluşması halinde 9 Mayıs'ta sezonun yeniden başlaması için çalışma yapılabileceğini iletti. Yapılan çalışmada, maçların seyircisiz ve stadyumlara sadece 239 kişinin alınması ile ilgili bir plan ortaya çıktı. Buna göre oyuncular, antrenörler, doktorlar, TV yayıncıları dahil olmak üzere sahada ve çevresinde 122 kişi olacak. 4 top toplayıcı ile beraber yine güvenlik ve gazeteciler dahil 113 kişiye daha izin verilebilecek.

Maçların seyircisiz olacağını ve lig sonuna kadar bu şekilde devam edileceği de gelen haberler arasında. Almanya Bundesliga'da lider Bayern Münih ile birlikte diğer takımlar sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek bu hafta antrenmanlara başlamıştı.



