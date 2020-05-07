SON DAKİKA! Bundesliga 16 Mayıs Cumartesi seyircisiz olarak başlıyor

Son dakika haberi... Almanya Başbakanı Angela Merkel, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, yeni tip coronavirüs salgını sebebiyle 16 Mart'tan itibaren askıya alınan 1. ve 2. futbol liglerinin mayıs ayı ortasından itibaren başlayabileceğini belirtip, kesin tarihi ise DFL'nin belirleyeceğini duyurmuştu.

Merkel ve federal eyalet hükümet başkanlarının görüşmeleri sonrasında Bundesliga yönetim direktörü Christian Seifert açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Bundesliga ve Bundesliga 2’nin 16 Mayıs'ta başlayacağını duyurdu.

Maçlar corona virüsüne önlem olarak seyircisiz oynanacak. Ayrıca Bundesliga ekipleri FIFA’nın izin vermesi halinde sezon sonuna kadar 5 oyuncu değiştirme hakkını da oylamaya sunacak.

16 MAYIS CUMARTESİ

16.30 Dortmund – Schalke 04

16.30 Leipzig – Freiburg

16.30 Hoffenheim – Hertha Berlin

16.30 Fortuna Düsseldorf – Paderborn

16.30 Augsburg – Wolfsburg

19.30 Frankfurt – M’Gladbach

17 MAYIS PAZAR

16.30 Köln – Mainz

19.00 Union Berlin – Bayern Münih

18 MAYIS PAZARTESİ

21.30 Werder Bremen – Bayer Leverkusen







