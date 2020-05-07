SON DAKİKA! Bundesliga 16 Mayıs Cumartesi seyircisiz olarak başlıyor

Son dakika haberi... Almanya Başbakanı Angela Merkel, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, yeni tip coronavirüs salgını sebebiyle 16 Mart'tan itibaren askıya alınan 1. ve 2. futbol liglerinin mayıs ayı ortasından itibaren başlayabileceğini belirtip, kesin tarihi ise DFL'nin belirleyeceğini duyurmuştu.
Merkel ve federal eyalet hükümet başkanlarının görüşmeleri sonrasında Bundesliga yönetim direktörü Christian Seifert açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Bundesliga ve Bundesliga 2’nin 16 Mayıs'ta başlayacağını duyurdu.
Maçlar corona virüsüne önlem olarak seyircisiz oynanacak. Ayrıca Bundesliga ekipleri FIFA’nın izin vermesi halinde sezon sonuna kadar 5 oyuncu değiştirme hakkını da oylamaya sunacak.
16 MAYIS CUMARTESİ
16.30 Dortmund – Schalke 04
16.30 Leipzig – Freiburg
16.30 Hoffenheim – Hertha Berlin
16.30 Fortuna Düsseldorf – Paderborn
16.30 Augsburg – Wolfsburg
19.30 Frankfurt – M’Gladbach
17 MAYIS PAZAR
16.30 Köln – Mainz
19.00 Union Berlin – Bayern Münih
18 MAYIS PAZARTESİ
21.30 Werder Bremen – Bayer Leverkusen