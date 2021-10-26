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Son dakika! Bruma'dan Beşiktaş ve transfer açıklaması!

Bir dönem Galatasaray forması giyen, şu anda Hollanda ekibi PSV'de oynayan Portekizli futbolcu Bruma, yaz transfer döneminde Beşiktaş'tan teklif aldığını açıkladı.

26 Ekim 2021, Salı 14:33 Son Güncelleme:
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Son dakika! Bruma'dan Beşiktaş ve transfer açıklaması!

Galatasaray 'ın 2013 yılında 13 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığıu, 2017'de ise 15 milyon Euro karşılığı Leipzig'e gönderdiği Armindo Bruma, şu anda Hollanda ekibi PSV'de forma giyiyor.

Bruma, Portekiz basınına verdiği röportajda Beşiktaş 'ın yaz Transfer döneminde kendisini istediğini söyledi.

Bruma'nın konuyla ilgili sözleri şu şekilde:

"Yaz aylarında Beşiktaş'ın bir teklifi oldu. Başka teklifler de vardı ancak kulüpler arasında anlaşma sağlanamadı, ne oldu bilmiyorum. Ben PSV'ye odaklanmış durumdayım. Zaten ayrılma konusunda çok istekli değildim."

Hürriyet


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