Galatasaray 'ın 2013 yılında 13 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığıu, 2017'de ise 15 milyon Euro karşılığı Leipzig'e gönderdiği Armindo Bruma, şu anda Hollanda ekibi PSV'de forma giyiyor.

Bruma, Portekiz basınına verdiği röportajda Beşiktaş 'ın yaz Transfer döneminde kendisini istediğini söyledi.

Bruma'nın konuyla ilgili sözleri şu şekilde:

"Yaz aylarında Beşiktaş'ın bir teklifi oldu. Başka teklifler de vardı ancak kulüpler arasında anlaşma sağlanamadı, ne oldu bilmiyorum. Ben PSV'ye odaklanmış durumdayım. Zaten ayrılma konusunda çok istekli değildim."

Hürriyet





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