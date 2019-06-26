SON DAKİKA! Bruma transferi resmen açıklandı!

Henry Onyekuru'nun kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Galatasaray'ın transfer gündemine gelen Bruma'nın yeni takımı resmen belli oldu. Yıldız ismin menajerliğini yürüten Catio Balde, Hollanda'da yayım yapan Eindoven Daily gazetesine verdiği demeçte "Bruma, PSV Eindhoven'ı seçti. Kendisi, Hollanda'ya giderek sağlık kontrolünden geçecek." ifadelerini kullandı.

Öte yandan 24 yaşındaki sol kanat oyuncusunun PSV'nin yöneticisi Peter Fossen ve teknik menajeri John de Jong ile çekilmiş fotoğrafı da sosyal medyaya düştü. Transferi kısa süre içinde duyurması beklenen Eredivisie ekibinin RB Leipzig'e ödeyeceği bonservis bedelinin ise tam 15 milyon euro olacağı öğrenildi. Galatasaray'da daha önce 2,5 sezon forma giyen Bruma'yı ülkesi Portekiz'in Porto kulübü de istiyordu.

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Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler