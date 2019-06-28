Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın da gündemine gelen Bruma'nın yeni takımı bugün resmen belli oldu. Hollanda ekibi PSV Eindhoven, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla 24 yaşındaki Portekizli yıldızla beş yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. PSV'nin bu transfer için RB Leipzig'e ödeyeceği bonservis bedelininse 15 milyon euro olduğu öğrenildi.

Takımın teknik menajeri John de Jong, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen futbolcunun transferiyle ilgili olarak "Kendisi, çok yetenekli bir futbolcu ve bizi daha komple bir takım yapacaktır. Oyun tarzının taraftarlarımızı cezbedeceğinden eminim." yorumunu yaptı.

Teknik direktör Mark van Bommel ise Bruma'nın genç yaşına rağmen çok tecrübeli bir oyuncu olduğuna dikkat çekerken "O, bizim oyun tarzımıza harika bir şekilde uyacak özelliklere sahip. Futbolcularımıza diğer takımların ilgisini düşürsek onun gibi bir alternatife sahip olmak bizim için çok iyi." şeklinde konuştu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler