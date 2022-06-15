Jorge Jesus'un takımın başına geçmesinin ardından transfer çalışmalarına hız veren ve Lincoln'ü renklerine bağlayan Fenerbahçe , PSV Eindhoven'da forma giyen eski Galatasaraylı futbolcu Bruma için harekete geçti.

Sarı-Lacivertli kulüp Bruma'nın kiralık olarak transferi için PSV Eindhoven anlaşma sağlandığını ve Portekizli futbolcunun İstanbul'a geleceğini duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz Armindo Tué Na Bangna’nın kiralık olarak transferi için PSV Eindhoven Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul’a gelecektir."

Galatasaray 'da forma giydi

Daha önce Galatasaray forması da giyen Bruma, geçen sezon PSV ile toplam 46 maça çıktı ve 10 gol, 4 asist üretti. Portekizli futbolcu, Galatasaray kariyerinde ise toplam 85 maçta 15 gol atıp 21 de asist yapmıştı.



