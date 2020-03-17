NBA'de Rudy Gobert, Donovan Mitchell ve Chris Wood sonrası corona virüsü salgınına ilişkin bir kötü haber de Brooklyn Nets takımından geldi.

Nets, 4 oyuncusunun corona virüsü testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kulübün yaptığı resmi açıklamada, oyuncularla temasa geçen 4 oyuncudan sadece 1'inin semptomları gösterdiğini diğer 3'ünün ise sempton göstermediğini belirtti. 4 oyuncunun tamamının karantinaya aldırıldığı belirtilirken oyuncuların temas halinde olduğu kişilerin ve son oynadıkları son rakiplerinin tamamının da bilgilendirildiği belirtildi.