Son dakika! Brooklyn Nets'in 4 oyuncusunda corona virüsü tespit edildi

Son dakika... NBA ekiplerinden Brooklyn Nets, 4 oyuncusunun corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

17 Mart 2020, Salı 23:16 Son Güncelleme:
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Son dakika! Brooklyn Nets'in 4 oyuncusunda corona virüsü tespit edildi

NBA'de Rudy Gobert, Donovan Mitchell ve Chris Wood sonrası corona virüsü salgınına ilişkin bir kötü haber de Brooklyn Nets takımından geldi.

Nets, 4 oyuncusunun corona virüsü testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kulübün yaptığı resmi açıklamada, oyuncularla temasa geçen 4 oyuncudan sadece 1'inin semptomları gösterdiğini diğer 3'ünün ise sempton göstermediğini belirtti. 4 oyuncunun tamamının karantinaya aldırıldığı belirtilirken oyuncuların temas halinde olduğu kişilerin ve son oynadıkları son rakiplerinin tamamının da bilgilendirildiği belirtildi.

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