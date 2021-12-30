Devre arasında ön liberoya takviye yapmayı planlayan Galatasaray 'da gündeme sürpriz bir isim geldi. Sarı-kırmızılıların 26 yaşındaki Jailson'u istediği bildirildi.

Brezilya basınına yansıyan haberlerde; Jailson'un Çin ekibi Dalian Pro ile sözleşmesini feshettiği ve boşa çıkan oyuncuyla Galatasaray'ın ilgilendiği ifade edildi.

Ayrıca Portekiz'den de bir kulübün Jailson'a talip olduğu kaydedildi.

Belhanda'ya tokat atmıştı

Daha önce Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı futbolcu, 2018-2019 yılında oynanan olaylı Galatasaray derbisinde Belhanda'ya attığı tokatla gündem olmuş ve 8 maç ceza almıştı.

Jailson, Fenerbahçe'den 4,5 milyon euro bonservis bedeliyle Dalian Pro'ya transfer olmuştu.

Kaynak: Milliyet