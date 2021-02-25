Boupenzda’nın Krasnodar’a transferi resmiyet kazanmadı. Atakaş Hatayspor’un, 8.1 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Rus ekibi ile anlaşmaya vardı. Gabonlu futbolcunun Krasnodar ve Hatayspor ile yaptığı görüşmelerden ise sonuç çıkmadı.

İstediği mali şartları sağlayaman 24 yaşındaki oyuncu sözleşmeye imza atmayacağını ve Hatayspor’da kalacağını iki kulüp yetkililerine de iletti.

Boupenza ayrıca, taleplerinin kabul edilmemesi halinde Krasnodar’a transfer olmayacağını da Hatayspor kulübüne iletti.

Süper Lig'de 6. sırada yer alan Atakaş Hatayspor'da Boupendza'nın 18 golü var. 24 yaşındaki futbolcu, gol krallığında ilk sırada yer alıyor. (Ntvspor)





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