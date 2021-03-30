Bu sezon Süper Lig'de Hatayspor ile gösterdiği müthiş performans ile ara transfer döneminde devleri peşine takan Boupendza, Krasnodar'dan gelen teklifi Akdeniz ekibi kabul etse de kendi kabul etmemiş ve transfer yatmıştı.

2022 Dünya Kupası eleme maçları için Gabon Milli takımına katılan ve hatta muhteşem bir de gole imza atan Aaron Boupendza'dan gelen haber şok etmişti. Milli takımdan yapılan açıklamada Boupendza'nın koronavirüs testi pozitif çıkmıştı ve karantinaya alınmıştı.

Testi pozitif çıktı

Testi pozitif çıkan Boupendza, Süper Lig'in 32'nci haftasında oynanacak Galatasaray karşılaşmasında forma giyemeyeceği açıklanmıştı. Konuyla ilgili Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, Skorer'e özel açıklamalarda bulundu.









Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Galatasaray maçı öncesinde Boupendza'nın testinin pozitif çıkmasıyla ilgili konuşan Vardı şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi de Galatasaray maçı öncesi bir sürü spekülasyon yapılıyor. Boupendza’nın testi negatif olmasına rağmen oynatılmaması için pozitif çıkarıldı gibi, insan aklıyla alay eden spekülasyonlar. Ancak maalesef sahada alıcısının çok olduğu bir sözü doğru gibi lanse ediyorlar. Bunlardan muzdarip durumdayız. Açıklamayı yapıyoruz ama artık korka korka yapıyoruz. Biz bir sürü emek veriyoruz. Hatay medeniyetler şehri, hoşgörü şehri. Biz bu hoşgörüyü herkese bulaştırmak istiyoruz. Seyir zevki vermek istiyoruz."

"56 yıl sonra lige çıkmışız. Biz de Hatay takımını tanıtalım istiyoruz. 4 saatlik programlarda son yarım saat diğer takımlar konuşuluyor. Maalesef gündem olamıyorsunuz, ne yaparsanız yapın. Biz bu haberlerle değil oynadığımız oyunla gündeme gelmek istiyoruz. Hakemlerle, karşı rakiple oynamadan, sahada oynayan ve bu hakkını da sahada alan bir takım olgusu yaratmak istiyoruz. Demediğimiz şeyler ortaya çıkınca da üzülüyoruz açıkçası."









'Türkiye'de test yaptırmak istiyor'

"Dün itibariyle bir açıklama yaptı Boupendza. Milli takımı yeni bitti zaten. Biz de oyuncumuzla görüştük. Oyuncumuz dedi ki ben de herhangi bir belirti yok. Daha önce geçirmişti biliyorsunuz. Ben Türkiye’ye gelip, Türkiye’de test yaptırmak istiyor. Şimdi onun mücadelesini veriyoruz."

"Gelip Türkiye’de test yaptırıp böyle bir şey varsa kamuoyuna açıklarız, biliyorsunuz Türkiye’de 17 futbolcusunun korona olup açıklayan tek takımız. Bundan da gocunmayız. Varsa onda böyle bir durum açıklarız, yoksa da çıkar Galatasaray maçında topunu oynar. Bizim böyle bir oyuncumuzu oynatmama diye bir derdimiz olabilir mi ? Biz de şu an ilk 5’te olup Avrupa’ya gitmek için hedef koymuşuz. Böyle bir hedefimiz varken nasıl olur da böyle düşünceler olur anlayamıyoruz."

Milliyet







