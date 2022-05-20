Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da Marco Rose dönemi sona erdi. Geçtiğimiz yaz büyük beklentilerle göreve getirilen Marco Rose ile yolların ayrıldığı açıklandı.

CEO Hans-Joachim Watzke, Sportif Direktör Michael Zorc, Oyuncular Birliği Başkanı Sebastian Kehl ve Danışman Matthias Sammer'in katıldığı toplantıdan ayrılık kararı çıktı.

Marco Rose'a teşekkürlerini ileten Dortmund yetkilileri, Rose'un ekibinden Alexander Zickler, Rene Maric ve Patrick Eibenberger'in de yeni sezonda Dortmund'da olmayacakları açıklandı.

Bu sezon Beşiktaş 'ın da yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nu 3. sırada bitiren ve sonrasında yoluan devam etme şansı elde ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers'a elenen Dortmund, Almanya Kupası'na da UEFA Avrupa Ligi'ne olduğu gibi son 16 turunda veda etmişti. Bundesliga'da ise Dortmund, şampiyon Bayern Münih'in 8 puan gerisinde sezonu ikinci sırada tamamladı.