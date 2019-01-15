Galatasaray'da gözler bu akşam Türkiye Kupası'nda oynanacak Boluspor maçında olacak. Ancak maçın başlamasına kısa süre kala Bolu'da kar yağışı şiddetini artırdı. Kar kalınlığı Bolu Atatürk Stadı'nda 10 santimetreyi geçmiş durumda. Fanatik'in ulaştığı bilgilere göre Galatasaray ve Boluspor cephesi mücadelenin oynanmasını istiyor. İşte karşılaşmayla ilgili son dakika bilgileri ve detaylar...

Boluspor - Galatasaray maçı ertelenecek mi?

Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak ve saat 19.50'de başlaması beklenen mücadele ATV'den canlı yayınlanacak. Ancak kar yağışı devam ederse maçın ertelenmesi gündeme gelebilir. Son karar maç satinden kısa süre önce açıklanacak.

Türkiye Kupası'nda bugün saat 19.50'de Boluspor-Galatasaray maçının oynanacağı Bolu Atatürk Stadı karla kaplandı. Bolu'da öğle saatlerinde aniden bastıran kar yağışının ardından kentte kar kalınlığı yaklaşık 15 santimetreye ulaştı. Kar yağışı aralıksız sürerken, saat 19.50'de Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Boluspor ile Galatasaray maçının oynanacağı Atatürk Stadyumu da karla kaplandı. TFF yetkilileri stadyumun zemininde inceleme yaparken, meteorlojiden alınan bilgiye göre kar yağışının şiddetli şekilde süreceği öğrenildi. Maçın iptal olup olmayacağına saat 18.00- 19.00 gibi karar verileceği belirtildi.

Boluspor ile Galatasaray arasında oynanacak mücadeleyi Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Karşılaşmanın rövanşı 22 Ocak Salı günü İstanbul’da oynanacak.

Devre arası kamp döneminde iki hazırlık maçı yapan Galatasaray Eskişehirspor ile 3-3 ve Leipzig ile de 1-1 berabere kalmıştı. Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in Boluspor maçında bazı genç futbolculara da şans vermesi bekleniyor.

Galatasaray'ın Boluspor maçı kamp kadrosu...

Mariano Ferreira, Maicon Roque, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Batuhan Şen, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Henry Onyekuru, Fernando Reges, Yunus Akgün, Atalay Babacan, Gökay Güney, Ozan Kabak, Celil Yüksel, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli.

Muslera’ya özel izin

Galatasaray’ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Boluspor’la oynanacak kupa maçının kadrosuna alınmadı. Tecrübeli eldiven, Terim’in verdiği özel izinle dinlenecek.

Golcü yine Sinan Gümüş

Beklenen forvet transferini bir türlü yapamayan Galatasaray’da, bugünkü kupa maçında sahaya yine Sinan Gümüş’ün santrfor pozisyonunda çıkması bekleniyor. Genç oyuncu, Leipzig ile oynanan özel maçta 1 asist yapmasına rağmen etkisizdi.

Gençler için yeni fırsat

Takımdan üst üste ayrılan futbolcular ve yerine yapılamayan takviyeler, genç futbolculara fırsat doğurdu. Teknik patron Terim, özellikle kupa maçlarında altyapıdan yetişen oyuncularını oynatmayı planlıyor.

Bolu ligde son haftalarda kazanamıyor

Boluspor Türkiye Kupası'nda sırasıyla Payasspor, Şile Yıldızspor ve Van Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etmişti. Spor Toto 1. Lig'e çok iyi başlayan ancak daha sonra düşüşe geçen ve Boluspor ilk yarıyı 28 puanla yedinci sırada tamamladı.







