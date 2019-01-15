Son dakika | Boluspor - Galatasaray maçı ertelenebilir

Ziraat Türkiye Kupası'nda bu akşam oynanacak Boluspor - Galatasaray maçı yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenebilir.

15 Ocak 2019, Salı 15:16 Son Güncelleme:
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Son dakika | Boluspor - Galatasaray maçı ertelenebilir

Galatasaray bu akşam Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala Bolu'da yoğun kar yağışı başladı.

Mücadelenin oynanacağı Bolu Atatürk Stadı beyaza büründü. Statta zemin ısıtma sistemi bulunmuyor. Maçın oynanıp oynanmayacağı maç saatinde belli olacak.

Boluspor - Galatasaray arasında oynanacak mücadele bu akşam saat 19:50'de başlayacak.

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Fanatik'in ulaştığı bilgilere göre hem Galatasaray hem de Boluspor cephesi maçın oynanmasını istiyor.

Fanatik Özel

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