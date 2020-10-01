Ege Denizi'nde Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında saat 14.05'te 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'ın açıkladığı son dakika haberine göre, Ege Denizi'nde bugün saat 14.05'te, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntı Ege Denizi'nde, 48 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Muğla başta olmak üzere Ege ve Akdeniz'in kıyı bölgelerinde hissedildi.

Büyüklük : 4.3 (ML)

Yer : Ege Denizi, 63.63 km. Bodrum (Mugla)

Tarih-Saat : 01.10.2020, 14:05:40 TSİ

Enlem : 36.6470 N

Boylam : 26.6231 E

Derinlik : 48.84 km