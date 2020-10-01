SON DAKİKA! Bodrum'da korkutan deprem!
Az önce gelen son dakika bilgisine göre Bodrum'da 4.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğünün 4.3, saatinin ise 14:05 olduğu bildirildi. AFAD'ın aktardığı bilgiye göre depremin merkez üssünün Muğla'nın Bodrum ilçesi olduğu ifade edildi.
Ege Denizi'nde Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında saat 14.05'te 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'ın açıkladığı son dakika haberine göre, Ege Denizi'nde bugün saat 14.05'te, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sarsıntı Ege Denizi'nde, 48 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Muğla başta olmak üzere Ege ve Akdeniz'in kıyı bölgelerinde hissedildi.
Büyüklük : 4.3 (ML)
Yer : Ege Denizi, 63.63 km. Bodrum (Mugla)
Tarih-Saat : 01.10.2020, 14:05:40 TSİ
Enlem : 36.6470 N
Boylam : 26.6231 E
Derinlik : 48.84 km