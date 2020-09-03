Dünya futbolunda corona virüs etkilerini göstermeye devam ediyor. Arjantin ekibi Boca Juniorst, takımdaki 18 futbolcusunun corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, çarşamba günü yapılan testlerde 4 futbolcusunun virüsü hafif kaptığını, 6 futbolcunun hafif semptomları olduğunu ve bugün onların da virüsten hafif etkilendiğini, 8 futbolcuda da bugünkü sonuçlara göre vaka tespit edildiğini ve toplamda 18 futbolcunun corona virüse yakalandığını açıkladı.

Tüm futbolcuların izolasyonda olduğu ve tedavilerine başlandığı belirtilirken, tedavi süreci sonunda tekrar test yapacakları belirtildi.

Geri kalan oyuncuların sağlık otoritelerinin kararına göre antrenmanlara dönecekleri ifade edildi.