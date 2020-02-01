Son dakika! Boateng'in lisansı çıkarıldı

Beşiktaş, Fiorentina'dan kadrosuna kattığı Ganalı yıldız Kevin Prince Boateng'in lisansı çıkarıldı.

01 Şubat 2020, Cumartesi 13:37 Son Güncelleme:
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Son dakika! Boateng'in lisansı çıkarıldı

Beşiktaş'ın transferin son dakikasında kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Kevin Prince Boateng'e lisans çıkarttı. Hasic'in Ümraniyespor'a kiralık gitmesyile yabancı sayısında boşluk açan Beşiktaş, yeni transferine lisans çıkarabildi.

İşte Beşiktaş'ın kadrosu:

Kaleci: Karius, Utku, Ersin, Doğukan

Defans: Vida, Douglas, Caner, Erdoğan, Gökhan, Kerem, Rebocho, Victor Ruiz, Rıdvan Yılmaz, Roco

Orta Saha: Atiba, Elneny, Dorukhan, Almos Kaan, N'Koudou, Lens, Kartal Kayra, Mertcan, Necip, Boyd, Oğuzhan Akgün, Diaby, Ljajic, İlkay

Forvet: Burak Yılmaz, Kevin Prince Boateng, Umut Nayir, Güven Yalçın

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