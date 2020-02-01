Beşiktaş'ın transferin son dakikasında kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Kevin Prince Boateng'e lisans çıkarttı. Hasic'in Ümraniyespor'a kiralık gitmesyile yabancı sayısında boşluk açan Beşiktaş, yeni transferine lisans çıkarabildi.
İşte Beşiktaş'ın kadrosu:
Kaleci: Karius, Utku, Ersin, Doğukan
Defans: Vida, Douglas, Caner, Erdoğan, Gökhan, Kerem, Rebocho, Victor Ruiz, Rıdvan Yılmaz, Roco
Orta Saha: Atiba, Elneny, Dorukhan, Almos Kaan, N'Koudou, Lens, Kartal Kayra, Mertcan, Necip, Boyd, Oğuzhan Akgün, Diaby, Ljajic, İlkay
Forvet: Burak Yılmaz, Kevin Prince Boateng, Umut Nayir, Güven Yalçın