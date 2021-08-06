Beşiktaş , geçen sezon İngiltere Premier Ligi ekibi Leicester'dan kiraladığı ve şampiyonlukta büyük katkı sahibi olan Rachid Ghezzal transferinde son noktaya geldi. Galatasaray 'ın da transfer etmek istediği Cezayirli futbolcu için siyah beyazlı yönetim, Leicester ile yaptığı son görüşmelerde anlaşma sağladı.

Foot Mercato'da yer alan habere göre; siyah beyazlılar Rachid Ghezzal için İngiliz ekibiyle 3 milyon euro + bonuslar karşılığında el sıkıştı.

Beşiktaş'ın 29 yaşındaki yıldız futbolcuyla ise 4 yıllık bir sözleşme yapacağı ifade edildi. Anlaşmanın kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.



