Teknik direktör Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda Çin Ligi ekiplerinden JS Suning forması giye n Alex Teixeira’yı radarına alan ve uzun süren pazarlıkların ardından Brezilyalı futbolcuyla anlaşan yönetim, Sambacı’yı bu hafta İstanbul’a getirmeyi planlıyor. 31 yaşındaki 10 numarayla 2+1 yıllık kontrat konusunda el sıkışan Kara Kartal, bonuslar hariç futbolcuya 2.5 milyon Euro ödeyecek. Paranın ödeme planı konusunda oyuncu cephesiyle anlaşmaya oldukça yakın olan Siyah-Beyazlılar, Beşiktaşlı taraftarların transferini merakla beklediği futbolcuyu bu hafta resmen duyurmayı amaçlıyor.





Zorunlu karantina...

Başkan Ahmet Nur Çebi’nin transferi sürecinde oldukça mesai harcadığı yıldız oyuncu, Brezilya’dan geldiği için karantina kurallarına takılacak. Türkiye Cumhuriyeti’nin pandemi kuralları çerçevesindeki planlaması sebebiyle kara listedeki ülkeler arasında yer alan Brezilya’dan gelecek olan tecrübeli futbolcu, zorunlu olarak karantinaya girecek. Yönetimin bu konuda ara bir formül arayışında olduğu ancak prosedürlerin katı olması sebebiyle Sambacı’nın mecburen buna uymak zorunda olacağı belirtildi.