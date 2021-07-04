Aytemiz Alanyaspor ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından transferin gözdesi olan Salih Uçan'ın yeni takımı resmen belli oldu. Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş , prensip anlaşmasına vardığı Salih Uçan'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Siyah Beyazlı ekip, 27 yaşındaki futbolcunun transferini sosyal medya hesabından yayınladığı video ile duyurdu.

Resmi siteden yaptığı açıklamada ise, “Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, orta saha futbolcusu Salih Uçan ile sözleşme imzalamıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Salih Uçan'a hoş geldin der, başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.









Salih Uçan'ın kariyeri...

Bucaspor altyapısında yetişen Uçan, 2012’de 1.5 milyon Euro bedelle Fenerbahçe ’ye transfer oldu. Fenerbahçe'de 2 yıl geçiren milli oyuncu, sergilediği performansın ardından büyük bir çıkış yakaladı, 2014’te Roma’ya 4.75 milyon Euro karşılığında kiralandı. 27 yaşındaki futbolcu, 2 yıllık Roma macerasının ardından Sion ve Empoli’de kiralık olarak forma giydi. 2019'da Türkiye'ye Alanyaspor formasıyla dönen Salih, Akdeniz ekibinde yeniden doğdu. Alanyaspor'da 2 sezon geçiren ve 74 resmi maçta 4 gol, 11 asist kaydeden Salih, önümüzdeki sezondan itibaren Beşiktaş'ın başarısı için ter dökecek.

'Beni en çok Beşiktaş istedi'

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada kendisini en çok Beşiktaş'ın istediğini vurgulayan Salih, ''Beni en çok Beşiktaş istedi. ‘Salih’e ihtiyacımız var’ dediler. Transfer sürecini iyi yönettiler. Sergen Hoca ve Şampiyonlar Ligi de büyük etken” şeklinde konuşmuştu.

27 yaşındaki orta saha, geçen sezon Akdeniz ekibinde 40 maçta, 3 gol, 7 asistle skora katkı sağladı.

' Galatasaray ve Trabzonspor’un ilgisi oldu'

Kendisiyle Galatasaray ve Trabzonspor'un da ilgilendiğini belirten 27 yaşındaki futbolcu, yaptığı açıklamada “Transfer sürecimde Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor’un ilgisi oldu. Bu onur verici. Beşiktaş ile prensip anlaşmasına vardım. Menajerim yönetiyor, %100 bitti diyemiyorum. Son işlemler kaldı” ifadelerini kullanmıştı.