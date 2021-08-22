Yeni sezonda Süper Lig ve Türkiye Kupası’na ek olarak Şampiyonlar Ligi’nde de mücadele edecek olan Siyah-Beyazlılar, 3 kulvarda da başarı için güçlü bir kadro kurmak için düğmeye basmıştı. Bu doğrultuda; Salih Uçan, Mehmet Topal, Kenan Karaman, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal, Alex Teixeira ve Michy Batshuayi transferlerini gerçekleştiren yönetim, savunma atağı da başlatmıştı. Bu doğrultuda İtalya Serie A ekibi Sassuolo’da forma giyen A Milli stoper Kaan Ayhan’ı kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf eden yönetim, tecrübeli ismi kiralamaya yanaşmayan Çizme temsilcisini, satın alma yoluyla ikna etmeyi planlıyor. Yönetimle konuşacak Kaan Ayhan’ı ilk etapta kadrosunda tutmak istese de Şampiyonlar Ligi faktörü sebebiyle ayrılmak isteyen oyuncusunun ısrarını geri çevirmemesi beklenen İtalyan kulübünün, yeni haftada transfere onay vereceği tahmin ediliyor. Dünkü Hellas Verona maçının ilk 11’inde yer almayan futbolcu da kararını verdi. Yarın kulüp yetkilileriyle geleceğini konuşacak olan Kaan’ın, Beşiktaş ’a transferi konusunda zorluk çıkarılmamasını isteyeceği belirtildi.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 3 bölgede görev yapabilen bir futbolcu olması sebebiyle Kaan Ayhan’ı istiyor. Kaan, stoper hattına ek olarak sağ bek ve ön libero hattında forma giyebiliyor. İlk 11 için bu sezon getirilen 8+3 kuralında üç yerli oyuncu oynatma zorunluluğu bulunan Yalçın, Kaan’ın bu formüle uyması sebebiyle de oyuncuya sıcak bakıyor. Öte yandan Kaan, bu sezon 3 kulvarda 50 maça çıkması beklenen Kartal’da, takımın tek sağ beki olarak ön plana çıkan Rosier’e de alternatif olabilecek özellikte bir isim.







