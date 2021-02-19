SON DAKİKA | Bir hakemin corona virüs testi pozitif!

Türkiye Futbol Federasyonu, 17.02.2021 tarihinde yapılan rutin corona virüs testleri sonucunda bir üst klasman yardımcı hakeminin testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

"Bir Üst Klasman yardımcı hakemimizin 17.02.2021 Çarşamba günü yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonucu pozitif çıkmıştır.

Hakemimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 10 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız."