Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığının merkez üssünü Bilgöl'ün Kiğı ilçesi olarak belirlediği deprem, saat 21.28’de meydana geldi. Deprem, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybına yol açmadı. Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Kiğı ilçesindeki depreme ilişkin şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumun gelmediğini, AFAD ekiplerinin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 5.2 olarak açıkladı. 5.51 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Tunceli, Erzincan, Erzurum, Bitlis, Elazığ, Muş, Diyarbakır ve Malatya'da da hissedildi. Kiğı'daki depremin ardından Elazığ Karakoçan ve Bingöl merkezde sırasıyla 2.6 ve 2.1 büyüklüğünde artçı şoklar meydana geldi.

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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