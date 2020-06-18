Beşiktaş Kulübü, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin 'Bırakmam Seni' kampanyasında yardım istediği iş adamı Nevzat Demir'den olumsuz yanıt aldığı yönündeki iddiaları yalanladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Beşiktaşımızın markası üzerinden prim yapmasına izin vermediğimiz için yalan haberlerle Kulübümüzü yıpratmaya çalışan malum internet sitesi, bugün yayımladığı masa başında hazırlanmış kurgu haberle art niyetini bir kez daha ortaya koymuştur.

Beşiktaşlı kisvesi altında Kulübümüzü türlü algı operasyonlarıyla yıpratmayı kendisine amaç edinmiş bu sitede, bugün yayımlanmış olan ‘Çebi’den misilleme’ başlıklı haberde yer alan, Başkanımız Ahmet Nur Çebi’nin ‘Bırakmam Seni’ kampanyasına yardım talebinde bulunduğu değerli üyemiz iş insanı Nevzat Demir’den olumsuz yanıt aldığı, bunun üzerine Başkanımız Ahmet Nur Çebi’nin BJK Nevzat Demir Tesisleri adının değiştirilmesini ağustos ayında yapılması planan genel kurulda gündeme getireceği iddaları tamamen asılsızdır.

Başkanımız Ahmet Nur Çebi, Camiamızın kıymetli isimlerinden Nevzat Demir ile her daim iyi ilişkiler içinde olmuş ve görüşmelerinde ortak gaye Beşiktaşımızın menfaaatleri olmuştur. Sayın Nevzat Demir’in sağlığı da söz konusu haberde iddia edilenin aksine son derece iyi durumdadır.

Camiamızdan ve taraftarlarımızdan bu tarz yalan haberlere ve özellikle Kulübümüzü yıpratmayı kendine görev edinmiş malum siteye itibar etmemelerini önemle rica eder, kamuyonun bilgisine saygılarımızla sunarız.