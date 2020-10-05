Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olan ve sezona istediği şekilde giriş yapamayan Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarını sürdürüyor. Beşiktaş'ın ön libero pozisyonu için Athletico Paranaense'nin kaptanı Wellington'ın peşinde olduğu aktarıldı.

Bem Parana'nın haberine göre Beşiktaş, Athletico Paranaense'den Wellington için 500 bin Euro'luk bir teklifte bulundu. Brezilya sitesinin haberine göre oyuncunun sözleşmesi aralık ayında sona erecek ve henüz yapılan sözleşme yenileme teklifini kabul etmedi. Bu doğrultuda bakıldığında Paranaense'nin teklifi kabul etmeye hazırlandığı aktarılıyor.

Transfer nedeniyle ilk 11'e alınmadı

Beşiktaş'a transferi gündemde olan Wellington, dün takımının Flamengo ile oynadığı maça ilk 11'de başlamadı. 29 yaşındaki oyuncu, 82. dakikada kenardan gelerek oyuna dahil oldu. Sürdürülen transfer görüşmeleri nedeniyle Wellington'ın maça kenarda başladığı belirtildi.



