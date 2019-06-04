Beşiktaş, transferde bir son dakika hamlesi yaptı. Kara Kartal, Bursaspor'un genç sol beki Umut Beraş için kapıyı çaldı.

Beşiktaş, Bursaspor'a 1.5 milyon Euro artı bir futbolcunun bonservisini önerdi.

Yeşil-Beyazlı kulübün bu teklifi değerlendirdiği, ayrıca Fransız ekibi Lille'in de resmi bir teklifle Bursaspor'a geldiği ifade edildi.

TRTSPOR'un haberine göre; geçtiğimiz sezon başında İstanbulspor'dan Zeki Çelik'i transfer eden Fransız kulübünün, Bursaspor'a 1 milyon 250 bin Euro'luk bir öneri sunduğu bildiriliyor.

Bursaspor'un hem Lille'in hem de Beşiktaş'ın tekliflerini değerlendirdiği ifade ediliyor.

Bilindiği üzere Bursaspor bu sezon Süper Lig'e veda etmesine rağmen, Umut Meraş performansıyla dikkatleri üzerine çekmiş ve A Milli Takım'a kadar yükselmişti.