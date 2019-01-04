4 Ocak devre arası transfer dönemi Beşiktaş açısından hızlı başladı. Siyah-Beyazlı takım ilk transferini yaptı ve Burak Yılmaz'ı renklerine bağladı. Trabzonspor bu transferi resmen açıkladı. Ayrıca transferin maddi şartları da belli oldu. Peki, Beşiktaş başka hangi oyuncuları transfer edecek? Siyah-Beyazlı takımın gündeminde hangi oyuncular var? Beşiktaş'ta gönderilecek oyuncular kimler? İşte Beşiktaş transfer gündemi ve detaylar...

İŞTE BURAK YILMAZ'IN BONSERVİSİ!

Beşiktaş, Burak Yılmaz için Trabzonspor'a 8 milyon 429 bin TL bonservis bedeli ödeyecek. Trabzonspor, Burak Yılmaz'ın 2.1 milyon Euro alacağından 450 bin Euro indirim yaptığını ve 1.7 milyon Euro'da uzlaşıldığını açıkladı. Bu para da 2019-2020 döneminde 3 taksit şeklinde ödenecek.

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama şöyle;

Profesyonel futbolcu Burak Yılmaz'ın transferi konusunda Beşiktaş A.Ş. ile anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre; Beşiktaş A.Ş., şirketimize, sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 8.429.708.-TL ödeyecektir.

Ayrıca; Şirketimiz ile Burak Yılmaz arasındaki 06.08.2017 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Yapılan fesih anlaşması ile, Burak Yılmaz'ın şirketimiz nezdinde tahakkuk etmiş olan 2.155.000.-€ tutarındaki alacağından 450.000.-€ indirim yapılarak 1.705.000.-€ olarak uzlaşılmış,

uzlaşılan bu tutarın 6.25 kur üzerinden 10.656.000.-TL olarak sabitlenerek 08/2019, 12/2019 ve 02/2020 dönemlerinde, üç taksit halinde ödenmesi kararlaştırılmıştır.

BURAK YILMAZ İDMANA ÇIKTI!

Beşiktaş'ın Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı golcü futbolcu Burak Yılmaz, siyah-beyazlı takımla ilk antrenmanına çıktı. Beşiktaş'ın Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı golcü futbolcu Burak Yılmaz, siyah-beyazlı takımla ilk antrenmanına çıktı. Burak Yılmaz'ı takım arkadaşları ve Teknik Direktör Şenol Güneş, sarılarak karşıladı. Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Burak Yılmaz, siyah-beyazlılarla ilk idmanına çıktı. Gece geç saatlerde Antalya'ya gelerek kampa dahil olan golcü oyuncuyu takım arkadaşları karşıladı. Sabah antrenmanında takımla birlikte sahaya çıkan Burak Yılmaz, ayağının tozuyla geldiği Antalya'da, Beşiktaş'ın ilk saha çalışmasında takımdaki yerini aldı.

QUARESMA'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI

Beşiktaş'ta Antalya kampının kadrosuna son anda dahil edilen Quaresma'nın kampa gitmeden önce yönetimle görüştüğü ortaya çıktı.

Portekizli yıldızın, "İzniniz olursa beni kampa götürmeyin. Transfer görüşmesi yapayım. Eğer takım bulursam giderim. Olmazsa devam ederim" dediği öğrenildi. Ancak Şenol Güneş'in bunu kabul etmediği ve takıma katılmasını istediği belirlendi. 35 yaşındaki futbolcunun eski kulübü Porto ile birlikte Çin ve Arap takımlarından gelen teklifleri incelediği öne sürüldü. Yönetim yıldız oyuncu için yapılan teklifleri değerlendirecek.

Antalya kampına getirilen Quaresma'ya kulüp arayan yöneticiler gelen teklifleri değerlendirip bu oyuncu için son kararını verecek. (Takvim)

FENERBAHÇE TOLGAY İÇİN TEKLİFİ YENİLEDİ!

Sezonun ikinci yarısına bomba gibi girmek isteyen Fenerbahçe’de transferde de hareketli saatler yaşanıyor. Birçok ismi gündemine alan Sarı-Lacivertliler, orta sahada 10 numara pozisyonunda forma giyebilecek bir isim konusunda rotasını yeniden Tolgay Arslan’a çevirdi. Alacaklarını alamadığı için kulübü TFF’ye şikayet eden ve ardından Beşiktaş’ta kadro dışı bırakılan Tolgay, geri dönüşü konusunda yönetimle orta noktada buluşamadı. Bu sebepten dolayı Kartal’ın, devre arası kamp kadrosuna alınmayan tecrübeli futbolcu, bir kez daha Ocak ayındaki transfer döneminin en gözde isimlerinden biri haline geldi. Gelişmeleri yakından takip eden Fenerbahçe, Tolgay için yeniden düğmeye bastı.

Fedakârlık yapmaya hazır

Yıldız oyuncunun, Kanarya’nın ilgisine son derece olumlu baktığı, Başkan Ali Koç ve kurmaylarının da Beşiktaş cephesiyle bir araya gelerek, Tolgay’ın transferinde orta yolu bulmaya çalıştığı öğrenildi. Teklifini, Ozan Tufan artı 1.5 milyon Euro olarak Beşiktaş’a ileten Kanarya, artık gelecek cevabı beklemeye başladı. Bu arada deneyimli orta saha oyuncusunun da, Kartal’da kazandığı yıllık 2.5 milyon Euro’luk ücretinde imzayı atması halinde transferi adına fedakârlık yapmaya hazır olduğu konuşuluyor.

ŞENOL GÜNEŞ ŞENER'İ İSTEDİ!

Stoper, forvet ve sağ bek bölgesine devre arasında mutlaka takviye yapmayı planlayan Beşiktaş’ta, sağ tarafa düşünülen 1 numaralı isim Şener Özbayraklı. Fenerbahçe’de beklentilerin altında kalan ve Ersun Yanal geldikten sonra formasını Isla’ya kaptıran Şener için Şenol Güneş çok ısrarcı. Bursaspor’da başarılı sağ beki parlatan ve sonrasında Beşiktaş’a almaya çalışan Güneş, bu kez hedefine ulaşmaya yakın. Başkan Fikret Orman, takas formülü ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un kapısını çalacak. İki başkan arasında son zamanlarda dostluk rüzgarları eserken, orta yolun bulunması bekleniyor.

Tolgay’a karşılık...

Fenerbahçe, Beşiktaş’ta kampa götürülmeyen Tolgay Arslan ile görüşürken, Tolgay-Şener takasının önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi yüksek ihtimal. Forvet olarak Burak’ı açıklamayı planlayan Beşiktaş, stoperde ise Sadık’ın yanı sıra yabancı isimleri de listesinde bulunduruyor.

Alternatifi Ahmet Oğuz

Şener Özbayraklı’nın yanı sıra iç piyasada Beşiktaş’ın listesinde olan 1 isim daha var: Ahmet Oğuz... Gençlerbirliği’nin başarılı sağ beki, ilk yarıda 17 maçın hepsine çıktı. 25 yaşındaki oyuncu, 2 gol, 3 asistlik performans gösterdi. 1.Lig’de şampiyonluğa yürüyen Gençlerbirliği Ahmet’i bırakmak istemese de, oyuncu ayrılmak için talepte bulunursa kolaylık sağlanacağı öğrenildi.

MEDEL İÇİN SICAK AÇIKLAMA

Medel-West Ham flörtünde sıcak gelişmeler yaşanıyor... İngiliz kulübünün 6.5 milyon Euro’yu gözden çıkarttığı Şilili futbolcuyla ilgili West Ham United Teknik Direktörü Manuel Pellegrini açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarının transfer sorularını yanıtlayan tecrübeli hoca, “Varsayımlar hakkında konuşamam. Doğru bir şey değil. Medel gibi birçok oyuncunun ismi West Ham’la geçiyor. O yüzden bu soruya bir cevap veremem” dedi.

İngiliz basını, West Ham’ın Medel’i almak için teklifini 8.5 milyon Euro’ya çıkartacağını yazarken, taraftarlar da bu konuda istekli. Sosyal medyada anket açan West Ham taraftarları, yüzde 69 oranında Medel’i istedi, yüzde 31’lik kısım ise bu transfere sıcak bakmıyor.

TOLGA ZENGİN TRABZONSPOR YOLCUSU

Antalya kampına götürülmeyen Tolga Zengin, önümüzdeki süreçte Beşiktaş macerasını noktalayacak. Tecrübeli file bekçisinin ilk talibinin ise Trabzonspor olduğu konuşuluyor.

Bordo-Mavililer, Onur’u kadro dışı bırakırken, Esteban ise sözleşmesini feshetmeşti. Trabzonspor Yönetimi, eski kaptanları Tolga’yı alıp ağabeylik misyonunu vermeyi planlıyor. Tolga Zengin’in de maddi açıdan fedakarlık yapmaya hazır olduğu öğrenildi.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN SADIK TEKLİFİ!

Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin istediği Malatyaspor’un stoperi Sadık için iki kulübün önerileri netleşti.

Fenerbahçe’nin 1 milyon euro nakit para teklif ettiği Sadık’a, Beşiktaş, Larin artı 500 bin euro önerdi. Beşiktaş’la sezona ilk 11’de başlamasına rağmen daha sonra gözden düşen Larin, Şenol Güneş tarafından Antalya kampına götürülse de satışı için girişimler sürüyor. Malatyaspor, Beşiktaş’ın bu teklifi ne mesafeli yaklaşıyor. Golcüleri Khalid Boutaib’i, Mısır’a satan Malatya’da golcü arayışı var. Teknik Direktör Erol Bulut, bu boşluğu Larin’le doldurabileceğini bildirirse, yönetim Beşiktaş’ın teklifi ne “Evet” diyecek. Aksi halde olmayacak. (Akşam)

GÖKHAN TÖRE VE TOLGA AYRILMAK İSTEMİYOR!

Beşiktaş'ta sürpriz bir şekilde Antalya kampı kadrosuna alınmayan Gökhan Töre, yakın çevresine adeta içini döktü. Siyah-Beyazlı futbolcunun, 'Şimdiye kadar ne parasal konularda sorun çıakrdım ne de hocama bir saygısızlık ettim. Kampa neden götürülmedim ben de anlamadım' ifadelerini kullandığı aktarıldı. Gökhan sezonu Kartal'da tamamlamak isterken, kampa götürülmeyen Tolga Zengin'in de ayrılmayı düşünmediği ortaya çıktı.

Süper Lig'in ikinci yarısında köklü bir değişikliğe gitmek için düğmeye basan Beşiktaş'ta; Tolgay Arslan, Vagner Love, Tolga Zengin ve Gökhan Töre'nin akıbeti merak konusu oldu. Antalya kampına götürülmeyen isimlerden Gökhan Töre'nin büyük bir şok yaşadığı ve üzüntüsünden kimseyle konuşmadığı ortaya çıktı.

Çaykur Rizespor maçında oyuna girer girmez ikili mücadelenin ardından sakatlanan ve bir süre sahalardan uzak kalan Gökhan Töre'nin yakın çevresine, 'Ne parasal sorun çıkardım ne de hocama saygısızlık ettim. Kampa neden götürülmedim ben de anlamadım' dediği öğrenildi.

Kamp kadrosu dışında kalması ihtimalini hiç düşünmediği için kulüp arayışında bulunmayan Töre'nin sezonu Beşiktaş'a bitirmek istediği belirtildi. Sezon sonu sözleşmesi bitecek yıldız oyuncunun yönetimin vereceği kararı beklediği kaydedildi. Töre dışında şok yaşayan bir başka isim ise Tolga Zengin oldu. Tecrübeli kalecinin de böyle bir davranışı beklemediği ve bundan sonrası için ne yapacağı konusunda kararsız olduğu aktarıldı. Şenol Güneş'le yakınlığına rağmen kampa götürülmeyen Tolga'nın da ligi Beşiktaş'ta tamamlamayı planladığı vurgulandı. Vagner Love'un ise bu durumu bildiği için hazırlıklı olduğu bildirildi. Love için Corinthians ile el şıkışan yönetim, Brezilyalı oyuncuyla alacakları için pazarlıkları sürdürüyor. Tolgay Arslan konusunda da yönetimin takasa yanaşmadığı belirlendi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın çok istediği Tolgay için Siyah-Beyazlı yönetimin bonservis talep ettiği öğrenildi. Fenerbahçe'ye sıcak bakan Tolgay, Almanya'ya dönmeyi de seçenekeler arasında tutuyor. (Skorer)

CHICHARITO'YA İSPANLOLLAR TALİP!

Uzun süredir Beşiktaş’ın listesinde yer alan Chicharito’nun talipleri artıyor. Düzenli forma giyemediği için West Ham’dan ayrılmaya hazırlanan Meksikalı yıldız forveti La Liga ekiplerinden Valencia’nın yanı sıra Real Betis de istiyor.

İki kulübün de İngiliz temsilcisine resmi teklif sunacağı belirtildi. Daha önce Real Madrid, Manchester United gibi Avrupa’nın dev ekiplerinde görev yapan Chicharito, bu sezon 14 maçta 4 gol, 1 asistlik performans gösterdi.

SİVASSPOR'UN PEKTEMEK İNADI!

Burak Yılmaz’ın gelmesiyle birlikte gönderilmesi planlanan oyunculardan biri de Mustafa Pektemek. Son yıllarda pek çok Anadolu kulübü tarafından istenmesine rağmen ısrarla gitmeyen Mustafa için bu kez Sivasspor çok inatçı.

Başkan Mecnun Otyakmaz, Mustafa transferiyle bizzat ilgileniyor ve oyuncu ikna edilmeye çalışılıyor. Beşiktaş Yönetimi’nin ise hem kiralama hem de satın alma tekliflerini kabul etmeye hazır oldukları öğrenildi.































