Beşiktaş, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Sivassporlu Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş ile ilgili açıklamada bulundu.

Beşiktaş, her iki futbolcunun da transfer edileceği haberlerini yalanladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;

Basında yer alan Demir Grup Sivasspor futbolcuları Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş’ın kulübümüze transferiyle ilgili haberler spekülatif olup, gerçeği yansıtmamaktadır. Bu iki futbolcunun transferi hiçbir zaman gündemimizde olmamıştır.





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