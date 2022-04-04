Spor Toto Süper Lig 'in 31. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı. 47. dakika yaşananlar tartışmalara sebep oldu. Kaleci Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen'in geri pasında topu elle kontrol etti. Hakem Zorbay Küçük endirekt serbest vuruş kararı vermesine karşın, vuruşu yanlış yerden yaptırdı. Beşiktaşlı oyuncuların vuruşunda top baraja takılırken; pozisyon golle sonuçlansaydı atış kural hatası olacaktı.

Trabzonsporlu oyuncular kale çizgisinde olmalıydı

Beşiktaşlı oyuncuların vuruşu, hakem Zorbay Küçük'ün koyduğu noktadan değil kale alanı çizgisinin uzun kenarından, ihlale en yakın noktadan kurlanması gerekirdi. Trabzonsporlu oyuncuların ise kale çizgisinin üzerinde sıralanması gerekiyordu. Çünkü paralel kale alanı çizgisinin kaleye mesafesi 5.5 metre. 9.15 metre baraj mesafesi sağlanamayacağından tüm oyuncular kaleciyle birlikte kale çizgi üzerinde sıralanmalıydılar.

Beşiktaş federasyona gidiyor!

Beşiktaş, dün akşam oynanan ve 1-1 sona eren Trabzonspor maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvurmaya hazırlanıyor.

Karşılaşmanın 49. dakikasında kaleciye pastan doğan çift vuruşun, kuralda belirtilen altı pas çizgisinden kullandırılmadığını ve bunun kural hatasına girdiğini düşünen siyah beyazlılar, konu ile ilgili itiraz evraklarını hazırlamaya başladı. Siyah beyazlılar kural hatası başvurusunu maçtan sonraki 72 saat içinde yapmak zorunda.

Ali DANAŞ - İSTANBUL, (DHA)







