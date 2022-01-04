Beşiktaş ve Antalyaspor, Süper Kupa mücadelesinde Katar'da karşı karşıya gelmeye hazırlanıyorlar. Fakat her takımda artan Covid-19 vakaları Beşiktaş'ı Süper Lig 'in ikinci yarısının başlangıç tarihine ilişkin bir talebe sürükledi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Nihat Özdemir ile bir görüşme yaptığı ve her kulüpte artış gösteren Covid-19 vakaları doğrultusunda Süper Lig'de ikinci yarının 15 gün geç başlaması talebini ilettiği öğrenildi. Türkiye Futbol Federasyonu, talebi değerlendirmeye almaya hazırlanırken Beşiktaş cephesi de gelecek cevabı bekliyor.

Emre Kocadağ açıklama yapacak

TFF'ye iletilen talebe ilişkin detayların Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ tarafından Katar'da yapılacak bir açıklama ile duyurulması bekleniyor.

Ahmet Nur Çebi, Katar'a gidemedi

Toplam 7 futbolcunun yanı sıra personelde de Covid-19 vakalarının yaşandığı Beşiktaş'ta daha önce Covid-19 geçiren Başkan Ahmet Nur Çebi'nin hafif bir rahatsızlık hissiyatı nedeniyle Katar'a gitmediği belirtildi.

FANATİK ÖZEL | Orhan Yıldırım