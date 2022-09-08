Süper Lig'de oynadığı 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik alarak 13 puan toplayan Beşiktaş 'ta transfer çalışmaları son günde de devam ediyor.

Yıldız transferleri yapıldı

Kadrosundan 15 futbolcuyla yollarını ayıran Siyah-Beyazlılar, Weghorst, Saiss, Dele Alli gibi Premier Lig'de forma giymiş yıldız futbolcuları kadrosuna katmıştı. Son olarak Southampton'dan Redmond ile Alanyaspor'dan Tayfur'u kiralık transferini gerçekleştiren Beşiktaş, savunmaya son bir takviye yapmayı düşünüyor.









Saiss ve Emrecan geldi

Hırvat stoper Vida'nın takımdan ayrılmasının ardından Saiss'i bedelsiz kadrosuna katan Kartal, İstanbulspor'dan da Emrecan Uzunhan'ı transfer etmişti.

Hücum hattı sil baştan

Batshuayi, Larin, Güven, Alex Teixeira ve Güven'in takımdan ayrılmasıyla hücum hattında zayıflayan Beşiktaş, Weghorst, Muleka, Cenk Tosun ve son olarak Redmond transferiyle yepyeni bir ön alan yarattı.

Orta sahaya 3 yeni isim

Transfer dönemine Gedson Fernandes'i alarak başlayan Siyah-Beyazlılar, Sivasspor'dan Kerem Atakan ve Dele Alli'yi kadrosuna kattı.

Savunmaya Kaan Ayhan bombası

İtalya basınında çıkan haberlere göre Beşiktaş, transferin son gününde Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan'a transfer teklifinde bulundu. Bu transfer için Siyah-Beyazlılar'ın İtalyan kulübüne 6 milyon euro önerdiği ve Sassuolo'dan haber beklediği iddia edildi.









Galatasaray transferden çekildi

Bu transfer döneminde ismi en çok konuşulan isimlerden biri Kaan Ayhan olmuştu. Transferin son günü yine Kaan Ayhan ismi gündeme geldi ancak. Ancak kulüp kaynaklarından alınan bilgiye göre Sarı-Kırmızılı takım transferi dün gece itibariyle kapattı. Galatasaray'ın şuan için Kaan konusunda girişimde bulunmayacağı gelen haberler arasında.







