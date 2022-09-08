Son dakika! Beşiktaş'tan Sassuolo'ya Kaan Ayhan teklifi
Son dakika Beşiktaş transfer haberi...Transfer döneminin son gününde Beşiktaş'ın kadroyu güçlendirme çalışmaları devam ediyor! Siyah-Beyazlılar'ın Kaan Ayhan için teklif yaptığı ve Sassuolo'dan cevap beklediği iddia edildi.
Süper Lig'de oynadığı 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik alarak 13 puan toplayan Beşiktaş 'ta transfer çalışmaları son günde de devam ediyor.
Yıldız transferleri yapıldı
Kadrosundan 15 futbolcuyla yollarını ayıran Siyah-Beyazlılar, Weghorst, Saiss, Dele Alli gibi Premier Lig'de forma giymiş yıldız futbolcuları kadrosuna katmıştı. Son olarak Southampton'dan Redmond ile Alanyaspor'dan Tayfur'u kiralık transferini gerçekleştiren Beşiktaş, savunmaya son bir takviye yapmayı düşünüyor.
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Saiss ve Emrecan geldi
Hırvat stoper Vida'nın takımdan ayrılmasının ardından Saiss'i bedelsiz kadrosuna katan Kartal, İstanbulspor'dan da Emrecan Uzunhan'ı transfer etmişti.
Hücum hattı sil baştan
Batshuayi, Larin, Güven, Alex Teixeira ve Güven'in takımdan ayrılmasıyla hücum hattında zayıflayan Beşiktaş, Weghorst, Muleka, Cenk Tosun ve son olarak Redmond transferiyle yepyeni bir ön alan yarattı.
Orta sahaya 3 yeni isim
Transfer dönemine Gedson Fernandes'i alarak başlayan Siyah-Beyazlılar, Sivasspor'dan Kerem Atakan ve Dele Alli'yi kadrosuna kattı.
Savunmaya Kaan Ayhan bombası
İtalya basınında çıkan haberlere göre Beşiktaş, transferin son gününde Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan'a transfer teklifinde bulundu. Bu transfer için Siyah-Beyazlılar'ın İtalyan kulübüne 6 milyon euro önerdiği ve Sassuolo'dan haber beklediği iddia edildi.
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Galatasaray transferden çekildi
Bu transfer döneminde ismi en çok konuşulan isimlerden biri Kaan Ayhan olmuştu. Transferin son günü yine Kaan Ayhan ismi gündeme geldi ancak. Ancak kulüp kaynaklarından alınan bilgiye göre Sarı-Kırmızılı takım transferi dün gece itibariyle kapattı. Galatasaray'ın şuan için Kaan konusunda girişimde bulunmayacağı gelen haberler arasında.