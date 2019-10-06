Son dakika: Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması

Son dakika haberi: Beşiktaş'tan kara bir haber daha geldi. Kulübün resmi sitesinden Oğuzhan ve Nkudou'nun da sakatlıkları bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

06 Ekim 2019, Pazar 21:54 Son Güncelleme:
- A +
Son dakika: Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması

Son dakika haberi: Beşiktaş, Alanyaspor maçını kazandı ama kelimenin tam anlamıyla kara bir pazar yaşadı. Dorukhan Toköz'ün ciddi sakatlığıyla yıkılan Siyah-Beyazlılar, ilerleyen saatlerde daha kötü haberler aldı.

Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yapılan bilgilendirmede Nkudou ve Oğuzhan'ın durumlarıyla ilgili de bilgi verildi. Beşiktaş'ın açıklaması şöyle:

Futbol Takımımızın Vodafone Park’ta Alanyaspor ile oynadığı maçın son bölümünde sakatlanan futbolcularımız Georges N’Koudou ile Oğuzhan Özyakup’un yapılan muayene ve Acıbadem Fulya Hastanesi’nde çekilen MR sonuçlarına göre; N’Koudou’nun sağ üst arka (biceps) adalesinde grade 2, Oğuzhan’ın sol üst arka (biceps) adalesinde grade 1 zorlanma tespit edilmiştir. Georges N’Koudou ile Oğuzhan Özyakup’un tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

İki oyuncunun da birkaç hafta takımdan ayrı kalması bekleniyor.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...