Son dakika haberi: Beşiktaş, Alanyaspor maçını kazandı ama kelimenin tam anlamıyla kara bir pazar yaşadı. Dorukhan Toköz'ün ciddi sakatlığıyla yıkılan Siyah-Beyazlılar, ilerleyen saatlerde daha kötü haberler aldı.

Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yapılan bilgilendirmede Nkudou ve Oğuzhan'ın durumlarıyla ilgili de bilgi verildi. Beşiktaş'ın açıklaması şöyle:

Futbol Takımımızın Vodafone Park’ta Alanyaspor ile oynadığı maçın son bölümünde sakatlanan futbolcularımız Georges N’Koudou ile Oğuzhan Özyakup’un yapılan muayene ve Acıbadem Fulya Hastanesi’nde çekilen MR sonuçlarına göre; N’Koudou’nun sağ üst arka (biceps) adalesinde grade 2, Oğuzhan’ın sol üst arka (biceps) adalesinde grade 1 zorlanma tespit edilmiştir. Georges N’Koudou ile Oğuzhan Özyakup’un tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

İki oyuncunun da birkaç hafta takımdan ayrı kalması bekleniyor.