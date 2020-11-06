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Son dakika | Beşiktaş'tan resmi Dorukhan Toköz açıklaması

Beşiktaş'ta geleceği merak edilen Dorukhan Toköz ile ilgili Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ açıklamalarda bulundu.

06 Kasım 2020, Cuma 15:37 Son Güncelleme:
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Son dakika | Beşiktaş'tan resmi Dorukhan Toköz açıklaması

Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ, beIN SPORTS'a Dorukhan Toköz ile ilgili açıklamalarda bulundu. Dorukhan'ın Beşiktaş'ta mutlu olduğunu belirten Kocadağ, görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

"DORUKHAN İLE ANLAŞACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

"Dorukhan sevdiğimiz bir futbolcu. Düzgün karakter ve düzgün kişilik. Beşiktaş'ı da çok seviyor. Kendisi ve menajeriyle görüştük. Beşiktaş'ın ve kendisinin menfaatlerinin kesiştiği noktada buluşup uzun yıllar devam etmek istiyoruz. Anlaşacağımızı düşünüyoruz. Görüşmelerimiz devam ediyor. Dorukhan'ın kafasında kesinlikle Beşiktaş var. Beşiktaş'tan başka bir şey düşünmüyor."

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