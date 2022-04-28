Beşiktaş 'ta sezon sonu sözleşmesi sona erecek isimlerden Cyle Larin ile yapılan görüşmeler henüz sonuçlandırılamadı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, düzenlenen iftar yemeğinde gazeteciler ile gerçekleştirdiği sohbette, konuyla ilgili gelen soruları da yanıtladı. Çebi, problemin Larin'den kaynaklanmadığını söyledi.

"Asıl sorun kendisi değil, menajeri"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, verdiği iftar yemeğinde bazı gazetecilerle konuşurken, Kanadalı oyuncu ile sözleşme uzatma konusunda, "Larin iyi çocuk. Buradan ayrılmak istemiyor. Ancak asıl sorun kendisi değil, menajeri. Habire isteklerde bulunuyor. Bilmiyorum ne olacak?" diye konuştu. (Ajansspor)