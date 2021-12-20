Beşiktaş , Süper Lig'in 18. haftasında perşembe günü sahasında oynayacağı Göztepe maçı öncesi Önder Karaveli hakkında kararını verdi.

Sergen Yalçın'ın görevi bırakmasının ardından U-19 teknik Direktörü Önder Karaveli'yi geçiçi olarak takımın başına geçiren Beşiktaş, ilk olarak geçtğimiz hafta Kayserispor'u 4-2 mağlup ederek uzun süren galibiyet hasretine son vermiş, ardından dün akşam da derbide iyi bir futbol oynamasına rağmen Fenerbahçe ile deplasmanda 2-2 berabere kalmıştı.

A Spor'un haberine göre; Beşiktaş, Göztepe maçına da Önder Karaveli’yle çıkma kararı aldı.

Bu süreçte yabancı ve yerli teknik direktörlerle görüşmeye devam edilecek.

İlerleyen bölüm için karar sonra verilecek.