Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş , Göztepe ile yapılan Türkiye Kupası maçında sakatlanan Oğuzhan Özyakup'un alt baldır arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Siyah Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Futbol A Takımımızın Ziraat Türkiye Kupası’nda Göztepe ile oynadığı müsabaka sırasında, sağ alt baldır arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Oğuzhan Özyakup, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesinden geçmiş, oyuncumuzun alt baldır arka adalesinde (soleus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Oğuzhan Özyakup’un tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.







