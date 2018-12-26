26 Aralık Çarşamba son dakika Beşiktaş transfer haberlerinde yeni gelişmeler var. Ara transfer döneminde kadrosunu yeni isimlerle güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, bir yandan da kadrosundaki oyunculara teklif yağıyor. Ayrıca Burak Yılmaz, Kalinic ve Cenk Tosun konusunda girişimlerin olduğu iddia ediliyor. Japon basınında yer alan haberlere göre ise Mesut Özil Arsenal'den ayrılırsa Beşiktaş teklif yapacak. İşte Beşiktaş ile ilgili gündeme yansıyan transfer haberleri ve detaylar...

VIDA'YA TEKLİF YAĞMURU

İlk olarak menacerinin yaptığı ayrılık açıklaması sonrasında Kasımpaşa maçı öncesinde kadro dışı bırakılan Vagner Love’a, ülkesi Brezilya’dan teklif olduğu ortaya çıktı. Beşiktaş’la 2020’ye kadar kontratı bulunan 34 yaşındaki futbolcuya, Flamengo’nun talip olduğu öğrenildi. Brezilya basınında yer alan habere göre Flamengo’nun düşük bir bonservis bedeliyle bu transferi bitirmeyi planladığı kaydedildi.

Beşiktaş’ın bir diğer yıldızı Domagoj Vida’ya da teklif üstüne teklif geliyor... Fransa Lig 1 ekibi Monaco’nun radarında bulunan Hırvat savunmacıyla son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Fulham’ın ilgilendiği kaydedildi. Premier Lig’de 18 haftanın sonunda 10 puanla 20’inci ve son sırada yer alan Fulham’ın, ara transferde yapacağı takviyelerle dipten çıkmayı planladığı ve Vida’yı bu doğrultuda önemli bir hamle olarak gördüğü öğrenildi. Sezon başında Fabri’yi 6 milyon Euro karşılığında transfer eden Fulham’ın, Vida için ise 10 milyon Euro ödemeye hazır olduğu belirtildi.

Pellegrini’den Medel ısrarı

Siyah-Beyazlılar’ın Şilili yıldızı Gary Medel’e de Ada yolu gözüktü... İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United’ın, 31 yaşındaki futbolcunun peşinde olduğu bildirildi. Beşiktaş’a 2017’de 2.5 milyon Euro karşılığında İnter’den transfer edilen deneyimli ön libero için West Ham’ın Şilili menaceri Manuel Pellegrini’nın ısrarcı olduğu belirtildi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Londra ekibinin Medel için 8 milyon Euro ödemeye hazır olduğu iddia edildi.

BEŞİKTAŞ'TAN QUARESMA'YA TRANSFER İZNİ!

Kariyerini yetiştiği kulüp olan Porto’nun formasıyla noktalamak istemesine rağmen Çin’den gelebilecek cazip teklifleri de bekleyen 35 yaşındaki Portekizli oyuncunun iyi bir sözleşme olması halinde rotasını Çin’e çevirebileceği ifade edildi.

İlerleyen yaşı ve yüksek yıllık ücreti nedeniyle Quaresma ile devre arasında yollarını ayırmaya sıcak bakan yönetimin, geçen sene elde edilemeyen bonservis bedelini bu kez devre arasında kasaya koymak istediği vurgulandı. Siyah-beyazlıların talibi çıkması halinde Quaresma’nın yanı sıra Jeremain Lens’i gönderebileceği de ileri sürüldü.(Skorer)

TOLGAY İÇİN ALMANYA'DAN TEKLİF BEKLENİYOR

Beşiktaş’la 3 yıl daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu için Fenerbahçe bonservis bedeli ödemek istemiyor. Trabzon’un teklifi ise takas + alacaklarına karşılık bir miktar para… Başkan Fikret Orman’ın Tolgay’ı para kazanmadan satmak istemediği ve Bundesliga’dan gelecek teklifleri beklemeye başladığı aktarıldı. (Güneş)

MESUT ÖZİL BOMBASI!

Japon haber sitesi web.ultra-soccer. jp, Beşiktaş’ın Mesut Özil’i transfer etmek için girişimde bulunduğunu iddia etti. 30 yaşındaki oyuncunun Arsenal’den ayrılacağı ve Beşiktaş’ın talip olduğu öne sürüldü. Arsenal ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Türk asıllı Alman futbolcu bu sezon 15 karşılaşmada forma giyerken 4 gol 2 asistlik performans gösterdi.

BEŞİKTAŞ'TA CENK TOSUN ZAMANI!

Süper Lig'in ikinci yarısı için bazı oyuncularını elden çıkarıp sağ bek, stoper ve forvet takviyesi yapmayı planlayan Beşiktaş, ilk iş olarak golcü transferini gerçekleştirmek istiyor.

Listenin başında yer alan Burak Yılmaz'ın kulübü Trabzonspor'la yaşadığı anlaşmazlığın henüz çözüme kavuşamamış olması nedeniyle rotasını Avrupa'ya çeviren siyah-beyazlılarda Cenk Tosun yeniden gündeme geldi. İngiliz basını da Cenk'in devre arasında Everton'dan ayrılmasının yüksek ihtimal olduğunu yazdı. Burak Yılmaz seçeneğini bir köşede tutan Beşiktaş'ta diğer adaylar Stefano Okaka, Aleksandar Prijovic, Sturridge ve Nelson Oliveira.

Başkan Orman, Cenk'in Beşiktaş'a geri döneceği iddiasına, "Bu kapı Cenk'e sonuna kadar açık. O da bunu biliyor . Bence Premier Lig'de daha yapacağı işler var. Eğitimden geçiyor. Öğrenmesi gereken şeyler var" yanıtını verdi. (Sabah)

BEŞİKTAŞ'IN HEDEFİ NİKOLA KALİNİC

Kadrosuna kaliteli bir golcü katmak isteyen Beşiktaş, Atletico Madrid'li Nikola Kalinic için harekete geçiyor.

Yöneticiler, Kalinic ve Atletico'lu yöneticilerle görüşmek için Madrid'e gidecek. Yönetim, Hırvat golcü için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak. Bu sezon La Liga'da 15 maçta 697 dakika süre alabilen Kalinic'in Atletico'dan ayrılmak istediğ ve Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak bakabileceği öne sürüldü. (Takvim)

LOVE'IN MENAJERİNDEN TRANSFER AÇIKLAMASI!

Beşiktaş'ın Aytemiz Alanyaspor’dan transfer ettikten sonra beklenen katkı alamadığı için gözden çıkardığı Vagner Love’ın menajerinden çarpıcı sözler.

Brezilyalı forvetin Ocak ayında Siyah-Beyazlı takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, menajer Evandro Ferreira, “Vagner Love’un Beşiktaş’tan ayrılacağını söyleyen ben değilim. Bunu Beşiktaş kulübü söylüyor. Biz Love’la geleceği hakkında bir karar almadık. Bize gelen bir teklif de yok. Anlayacağınız durum biraz karışık” açıklamasında bulundu.

Ülkesinde bazı takımlarla görüşmeler yaptığı öğrenilen Love ve menajerinin Beşiktaş’tan bonservisini bedavaya almak için böyle bir yola başvurduğu ileri sürülüyor. Beşiktaş’ta bu sezon 16 resmi karşılaşmada görev yapan Sambacı, rakip fileleri 7 kez havalandırdı. Vagner Love’un Beşiktaş’la da 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. (Star)

BURAK TRANSFERİNE ŞARTLI ONAY!

Cenk Tosun’u Everton’a sattıktan sonra kadrosuna kattığı Vagner Love, Larin gibi forvetlerden istediği verimi alamayan Beşiktaş’ın sezon başında transferi direkten dönen Burak Yılmaz’dan vazgeçmediği ortaya çıktı.

Siyah-Beyazlılar, Trabzonspor’da kadro dışı bı- rakılan 33 yaşındaki golcü için Bordo-Mavili yönetimle temasa geçip olumsuz rapor almasının ardından yeni bir planı ortaya koydu.

Yönetim, alacaklarını tahsil etmek için Futbol Federasyonu’na başvuran Burak Yılmaz’ın bonservisini almasını bekleyecek. Burak, eğer bonservisini alırsa hemen kendisi ile sözleşme imzalanacak. Kartal’ın Trabzonspor’da 3.7 milyon euro alan Burak’a senelik 2.5 milyon euro ödeyeceği öğrenildi.(Star)

BEŞİKTAŞ'TAN ADIS JAHOVIC ATAĞI

Beşiktaş’ın forvet transferindeki hedefine FANATİK ulaştı. Hücum hattına Şenol Güneş’in sistemine uyacak bir golcü kazandırmak isteyen Siyah-Beyazlılar, Konyaspor’un forveti Adis Jahovic için düğmeye bastı.

Kartal’ın takımıyla sözleşmesi devam eden Makedon forvet için İç Anadolu ekibine 1.6 milyon Euro bonservis önerdiği öğrenildi.

Jahovic‘ in de bu öneriye sıcak baktığı ifade edilirken kararı teknik direktör Aykut Kocaman’ın vereceği belirtildi.

1.5 yıl daha sözleşmesi var

Göztepe formasıyla 34 gol attıktan sonra Konyaspor’un yolunu tutan Adis Jahovic, 2.5 yıllık kontrat yapmıştı. (Ömer Necati Albayrak)

LARIN KULÜP ARIYOR!

Teknik direktör Şenol Güneş’in kararı sonrasında bir Süper Lig ekibine kiralanması gündeme gelen 23 yaşındaki futbolcunun, kulübün kendisiyle ilgili olarak vereceği kararı beklediği bildirildi. Beşiktaş Yönetimi’nin Larin’in kiralanması konusunda birkaç Süper Lig kulübüyle görüşmelerde bulunduğu öğrenildi.



