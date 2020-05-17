Beşiktaş, kulübün armasını taşıyan Beşiktaş armalı maskelerle ile çeşitli tekstil ve aksesuar ürünleri hakkında açıklamada bulundu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;

Kulübümüzün armasını taşıyan maskeler ile çeşitli tekstil ve aksesuar ürünlerinin sosyal medyada korsan şekilde yapılan reklam ve satışının arttığını gözlemlemekteyiz.

Söz konusu korsan ürünlerin reklam ve satışını yapanlar hakkında gerekli hukuki işlemlere derhal başlanacağını kamuoyuna duyurur, taraftarlarımızdan korsan ürünlere itibar etmemelerini önemle rica ederiz.