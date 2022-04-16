Yeni teknik direktör Valerien Ismael ile gelecek sezon için çalışmalara başlayan Beşiktaş , golcü transferi için harekete geçti.

Todofichajes'te yer alan habere göre Beşiktaş ara transfer döneminde transfer etmeye çok yaklaştığı Luuk de Jong için Sevilla'nın kapısını yeniden çaldı. Siyah-Beyazlılar Hollandalı golcüyü yeni sezonda takıma katmak istiyor.

Haberde ayrıca Luuk de Jong'un beklenenden daha iyi bir performans göstermesine rağmen önümüzdeki sezon Barcelona'da devam etmeyeceği ve Katalan ekibinin futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmediği belirtilenler arasında yer alıyor.

31 yaşındaki Hollandalı golcü bu sezon 24 maçta forma giyerken 7 gol, 1 asistlik performansa imza attı.

Ara transfer dönemi

Luuk de Jong'un ismi ara transfer döneminde de hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe ile anılmıştı. Ancak transfer gerçekleşmemişti.

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