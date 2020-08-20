Mohamed Elneny'nin takımdan ayrılmasından sonra ön libero mevkiine takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Mario Lemina ile olan temaslarını büyük ölçüde tamamladı. Southampton'ın bedelsiz kiralamayı kabul ettiği oyuncuya 1.2 milyon Euro yıllık ücret önerildi. Gabonlu orta saha bu rakama sıcak bakarken, geçen sezon 2 milyon 50 bin Euro kazandığı G.Saray'ın 850 bin Euro'luk teklifini geri çevirdi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın özellikle istediği Lemina için tüm şartlarını zorlayan Beşiktaş, son detayların görüşülmesinin ardından transferi bugün resmileştirmeye çalışacak ve işlemlerin tamamlanması halinde oyuncuyu Şampiyonlar Ligi listesine dahil edecek.

CİMBOM'A GÖNDERME: APTAL DEĞİLİM

Mario Lemina, Instagram hesabından sürpriz bir açıklama yaparak geçen sezon formasını giydiği Galatasaray'a göndermede bulundu. Gabonlu futbolcu, sosyal medyadaki paylaşımında "İyi geceler beyler, ne dediler bilmiyorum ama dedikleri her şey yalan ve bu benim hatam değil. Hiç yalan söylemedim, herkese saygı duydum ama bu tek taraflı oldu. Her şeyi yakında açıklayacağım. Aptal değilim, ne yapmaya çalıştıklarını biliyorum" ifadelerini kullandı.

KOİTA VE CİSSE'DE SON TANGO

Siyah-beyazlılar, forvet transferini bitirmek için yoğun çaba harcıyor

Beşiktaş, Kasımpaşa'nın forveti Fode Koita için dün masaya oturdu. Oyuncuya bonservis ödemek istemeyen yönetim, Papiss Cisse ile de görüşmelerini sürdürüyor. Bu arada Beşiktaş, Welinton için Ahmet Gülay'ın kiralık prosedürlerinin tamamlanmasını bekleliyor. Hafta başından bu yana siyah-beyazlılarla idmanlara çıkan 31 yaşındaki tecrübeli stoperin transferi karşılığında Alanya'ya Fatih Aksoy bonservisiyle, 17 yaşında sol bek Ahmet Gülay ise 2 yıllık kiralık verildi. (Sabah)