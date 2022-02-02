Beşiktaş , Galatasaray 'ın eski oyuncusu Gedson Fernandes'in Benfica'dan transferinde mutlu sona ulaştı. Beşiktaş'ın yeni yıldızının akşam saatlerinde İstanbul'da olması beklenirken Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) da 'görüşmelere başlandığı' bildirimi yapıldı.

Sosyal medya hesabından paylaşım

Beşiktaş'ın resmî Twitter hesabı da Gedson Fernandes'e ilişkin bir paylaşım gerçekleştirdi. Portekizli oyuncunun beklenen gelişine istinaden kum saati emojisi paylaşılırken Gedson'un ismi de İngilizcede 'yakında' anlamına gelen 'soon' kelimesiyle kullanıldı.





Çaykur Rizespor formasını giydi

Beşiktaş'ın yeni transferi Gedson Fernandes'in Süper Lig'in ikinci yarısında kiralık olarak Çaykur Rizespor'da oynayacağı. Gedson Fernandes, Türkiye'ye geldiği uçakta Çaykur Rizespor formasını giydi.