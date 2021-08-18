Yeni sezonda yer alacakları 3 kulvarda da başarı hedefleyen Siyah-Beyazlılar, kadrosunu güçlendirmek için büyük bir çalışma başlatmıştı. Sırasıyla; Salih Uçan, Mehmet Topal, Kenan Karaman, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal, Alex Teixeira ve Michy Batshuayi transferlerini açıklayan yönetim, stoperde de bombayı patlatmak istiyor. Teknik ekibin, stoper bölgesine ek olarak sağ bek ve ön libero hattında oynama özelliği sebebiyle ısrarla istediği Kaan Ayhan için temaslar hızlandı. İtalya Serie A ekibi Sassoulo’ya yaptığı kiralama önerisi geri çevrilen idareciler, 26 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle almaya karar verdi.

Konuşulan rakam 6 milyon Euro

Bu doğrultuda teklif hazırlığında bulunan yönetim, 6 milyon Euro’luk bonservis talebi olduğu konuşulan kulübe, taksitli ödemek koşuluyla bu miktara yakın bir öneride bulunmaya hazırlandığı ifade edildi. Başarılı futbolcunun babası Erol Ayhan, önceki gün FANATİK’e yaptığı özel açıklamada, “Oğlumun Sassuolo’yla 3 yıllık sözleşmesi var. Kendisine Türkiye’den talipler olduğunu biz de medyadan takip ediyoruz. Sassuolo’yla anlaşılırsa Kaan Türkiye’de oynamak ister. Neden olmasın” sözleriyle Kartal’a yeşil ışık yaktıklarını göstermişti.

Gökmen Özcan