Beşiktaş , Kaan Ayhan için kesenin ağzını açtı. Kaan’la el sıkışan siyah-beyazlıların, yıldız oyuncuyu kiralık bırakmayan Sassuolo’ya 4 milyon euro teklif ettiği belirlendi.

İtalyan ekibinin ise 6 milyon euro istediği ve pazarlıkların sürdüğü kaydedildi. Sassuolo indirim yaparsa imzalar atılacak ve Kaan resmen Beşiktaşlı olacak.

Siyah-beyazlılar, Gedson Fernandes defterini de kapatmadı. Yönetimin geçen sezon Galatasaray forması giyen Portekizli orta sahayı bir yıllığına kiralamak için Benfica ile görüşmelere devam ettiği aktarıldı. Hem Gedson’un hem de Benfica’nın Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Beşiktaş’a sıcak baktığı vurgulandı.

Milliyet







