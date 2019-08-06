SON DAKİKA | Beşiktaş'tan iki transfer birden

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Bursaspor'dan kaleci Muhammed Şengezer ve sol bek Umut Meraş ile anlaşmaya vardı.

06 Ağustos 2019, Salı 22:23 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA | Beşiktaş'tan iki transfer birden

Beşiktaş, Bursasporlu Muhammed Şengezer ve Umut Meraş'ı kadrosuna kattı. Kadrosuna bir sol bek ve kaleci katmak isteyen siyah-beyazlılar Bursasporlu iki futbolcu ile söz kesti.

Umut Meraş ve Muhammed Şengezer ile prensip anlaşmasına varan siyah-beyazlılar, iki oyuncunun transferi için Bursaspor'u da ikna etti. Yapılacak son görüşmelerin ardından resmi imzaların yakın zamanda atılacağı öğrenildi.

Olgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA) 

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