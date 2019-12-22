Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinin ardından son dakika gelişmeleri art arda yaşanıyor. Maçın ardından ilk olarak Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, ofisinde kulüp yöneticileri ile bir araya geldi. Toplantıda özellikle Serdar Aziz'in Vida'ya yaptığı müdahale sonrası maçın hakemi Cüneyt Çakır'ın VAR'a gitmemesi konusu üzerinde duruldu.

Beşiktaş Kulübünün Twitter hesabından, siyah-beyazlı oyuncuların, Fenerbahçe derbisinde penaltı beklediği 3 pozisyonun fotoğrafının yer aldığı bir görsel paylaşıldı. Penaltı beklenen üç anın yer aldığı görselin üzerinde ise, "Bu düzen böyle sürmeyecek!" yazısı yer aldı.

Bu haberi de okudular Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinin ardından son dakika gelişmesi!