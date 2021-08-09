Transferde adım adım ilerleyen Beşiktaş ’ta artık sıra forvet hamlesine geldi. Son olarak Rachid Ghezzal’i ıslak imza olmadan renklerine katan Beşiktaş yönetimi, lig başlamadan golcü transferinde de son noktayı koymaya çalışacak.

Şu ana kadar yapılan golcü görüşmelerinde hep Diego Costa’yı ön planda tutan ve tutmaya devam eden siyah-beyazlılar, Salomon Rondon, Luuk de Jong, Chuba Akpom ve Michy Batshuayi gibi isimleri de listesinde bulunduruyor. Öncelikli olarak bu listeden birini lige kadar yetiştirmeye çalışacak yönetim, daha farklı seçenekleri listeye dahil etmeyi planlıyor.

Stoper ve kaleden önce golcü transferine odaklanan yönetim, Medipol Başakşehir’in istediği bonservis bedelini düşürmesi halinde Mert Günok’u da transfer edecek. Stoperde Godin’i bitirmeye çalışan yönetim, bir tek bu transferde son güne kadar beklemeyi göze alacak. Önceliğini şu an için golcü transferine veren Başkan Ahmet Nur Çebi, birkaç gün içerisinde Diego Costa’nın menajerleriyle bir kez daha masaya oturacak. Bu transferde bir tek imza parası sorunu yaşayan yönetim, Diego Costa’nın istediği rakamın aşağıya çekilmesini isteyecek.

Milliyet











